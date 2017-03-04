遭殺害女模曾讓梁女被母責備 梁1個月前開始設局
2017-03-04 18:26
〔記者邱俊福／台北報導〕有妨害性自主等多項通緝的程宇跟女友梁思惠共謀性侵殺害女模案，程嫌向警方透露，程女在去年底，前男友於臉書爆料她曾在酒店上班，死者曾留言按「讚」表支持，結果讓梁女因此被母親怒斥，引發梁女不滿，上個月開始計畫設局。
程嫌供稱，當時雙方碰面時，以需到地下室停車場開車，誘騙陳女到地下室一樓的廢棄商場，因現場沒有燈光，梁女在後面持手電筒照路，原本計畫梁女刻意關掉手電筒，趁機偷走陳女手機，加以教訓，但陳女卻發現大聲尖叫，隨即手掐陳女脖子方式，在一間廢棄商場房間內，強迫對其性侵害，梁女則在旁協助打燈。
程嫌性侵得逞後，陳女又大聲尖叫，程嫌再度掐脖子到沒有氣息，此時梁女為確認已身亡，程嫌便以陳女皮包肩帶勒死拖行到另間房間棄屍，最後程嫌將陳女外衣褲穿好，故布疑陣，梁女則協助將內衣褲棄置附近，取走皮包等財物。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 中將領說「部署薩德就解放台灣」 網友笑他好像...
- 浩子出走有預兆 阿翔解密3年前《綜藝大集合》拆夥
- HBL今開戰 高國豪露鋒芒 4強各有算計
- 2.5億改造 竹市動物園4月底封園
- HBL今開戰 普門滬江有「后」望 新人后落永仁
- 農會選舉競爭激烈 東區農6理事關聖帝君前結盟
- 《觀察筆記》政治最前線
- 自由廣場》給台灣一個中立真實的論述場域
- 魯蛇《叔叔》松田龍平 跨海追真木陽子
- 讓阿姨看陰莖是否長大了… 中國性教育課本惹議
- 獨家》中生研修承諾書 這些大學都簽了...
- 農業二三事》活化農村在地經濟的深層思考
- HBL》永仁不懼高！打退滬江「長人陣」 校史4度闖冠軍戰
- 優化教師成長空間 北市10校試辦
- 巨乳辣模拍性感影片 邊走奶邊晃網友暈了...
- 偷穿黑人第一雙NIKE 飛飛腳太小崩潰求救
- 竹東春櫻花海節開幕 徵櫻花奶爸、奶媽
- 神奇豆子 布農族透過食物訴說族人親情
- 枯水期秘境 大地谷遊客止步
- 國際志工特色體驗 修繕土埆厝
- 花壇日月池 百年秘境藏鄉野
- 台南育樂街看電影 往事只能回味！
- 鄉土文學智者王灝紀念特展 藝文界人士齊聚
- 竹縣快捷8號公車新增4站 5月上路
- NBA》打滿20年！諾威斯基明年不言退
- 張智成甩憂鬱陰影 再出發 新歌獻同志
- 陳江和傷癒︰趕得上開季
- 司徒文︰川普重貿易 台應主動與美談判
- 自由談》台灣和魔鬼做了交易
- 受助10年蛻變自信 家扶女生樂助獨老
- po創意點心 九州鬆餅享美味
- 梁思惠稱「窩4太妹」 火星文用語網友求解
- 一張圖秒懂「肉丸不是貢丸」 網友大讚老闆真狂！
- 三星櫻桃鴨又中禽流感 今早撲殺12800隻
- 搭電車吃美食 林志玲攜光頭男遊日照曝光
- 絕命追殺奧斯卡烏龍禍首 公司聘保鑣護身
- 黑道淪中國第五縱隊 立委主張外患罪論處
- 性傾向被壓抑將近1世紀 95歲阿公勇敢出櫃
- 根本殺人武器！金鋼狼爪誤捅替身噴血 還差點傷到休傑克曼私密部位
- 女童問「什麼是性行為？」 網友建議請結衣示範
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：遭殺害女模曾讓梁女被母責備 梁1個月前開始設局
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分