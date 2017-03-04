遭殺害女模曾讓梁女被母責備 梁1個月前開始設局

2017-03-04 18:26

〔記者邱俊福／台北報導〕有妨害性自主等多項通緝的程宇跟女友梁思惠共謀性侵殺害女模案，程嫌向警方透露，程女在去年底，前男友於臉書爆料她曾在酒店上班，死者曾留言按「讚」表支持，結果讓梁女因此被母親怒斥，引發梁女不滿，上個月開始計畫設局。

程嫌供稱，當時雙方碰面時，以需到地下室停車場開車，誘騙陳女到地下室一樓的廢棄商場，因現場沒有燈光，梁女在後面持手電筒照路，原本計畫梁女刻意關掉手電筒，趁機偷走陳女手機，加以教訓，但陳女卻發現大聲尖叫，隨即手掐陳女脖子方式，在一間廢棄商場房間內，強迫對其性侵害，梁女則在旁協助打燈。

程嫌性侵得逞後，陳女又大聲尖叫，程嫌再度掐脖子到沒有氣息，此時梁女為確認已身亡，程嫌便以陳女皮包肩帶勒死拖行到另間房間棄屍，最後程嫌將陳女外衣褲穿好，故布疑陣，梁女則協助將內衣褲棄置附近，取走皮包等財物。