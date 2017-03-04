北市消防員登山失聯 36人上山搜救2人受傷反被救
空勤直升機支援搜救登山失聯的消防員，分批將27名搜救人力載運上山。（記者花孟璟攝）
〔記者花孟璟／花蓮報導〕台北市消防局李盈勳、蔡智成、林耿偉3名消防隊員，228連假結伴至花蓮萬榮鄉攀登南二子山，3月1日傍晚在海拔1050公尺處紮營，李員找水源卻就此失蹤！今北市、花蓮及民間搜救隊出動多達36人上山，但下午就有2名北市搜救隊員在山上受傷，要救人的反而自己被直升機吊掛下山。
受傷的台北市搜救隊呂姓、賴姓2隊員今天上午搭直升機上山搜索，但因山區下雨濕滑，呂員不慎滑倒、手臂被樹幹勾到導致扭傷，賴員則遭落石擊中下巴導致頸椎不適，2人傷勢都還能自行行走，但考量山區地形困難、2人已不適合繼續搜救任務，下午又被空勤直升機吊掛下山。
花蓮縣消防局表示，包括台北市消防局、花蓮消防局、民間的台灣磐石救難隊及中華民國山難救助協會共36人上山搜救，其中27人分批搭乘直升機上到第一天、第二天紮營處，針對附近可能的水源地擴大搜尋；另有8人徒步溯溪上山沿路找尋，扣除2人撤退，目前34人在山區執行地毯式搜索。
失蹤的30歲隊員李盈勳是在雙溪分隊服務，蔡智成、林耿偉則分別在景美、萬華中隊，3人趁228連假揪團爬花蓮萬榮鄉南二子山，2月28日一早從壽豐溪溯溪上山後，從恰堪溪、初見溪匯流口的稜線直上，此段岳界俗稱「大門牙」的路很少人行走，相當陡峭難行！
3人第一晚在海拔580公尺處紮營，第2天3月1日下午4點至海拔1050公尺處準備搭營，李、蔡2人分頭尋找水源，但李卻遲遲沒有回到營地，隔天3月2日蔡、林2人搜尋1整天都沒找到人，昨天上午決定下山求救，下午5點40分徒步回到鳳林警分局西林派出所報案。
花蓮縣消防局表示，因為山上失聯的是消防弟兄自己人，因此搜救會一直持續進行「直到找到為止」！
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空勤直升機支援搜救登山失聯的消防員，北市搜救隊呂員（亮黃色外套）手肘扭傷也搭直升機下山。（記者花孟璟攝）
北市消防局搜救隊賴員（後左，紅色安全帽）下巴被落石打傷，下巴包起來腫一塊，搭直升機下山。（記者花孟璟攝）
北市消防局搜救隊賴員（紅色安全帽）下巴被落石打傷，下巴包起來腫一塊，下機後自行走路上救護車。（記者花孟璟攝）
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