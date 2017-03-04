都說是兄弟！ 卻被狠偷萬把塊
2017-03-04 18:00
〔記者陳薏云／新北報導〕新北市一名鄭姓男子，日前將小貨車臨停在新北市永和區路邊，但未將車門上所就離開，回來時發現車內的1萬2千元及外套不翼而飛，警方調閱監視器，逮獲34歲李姓男子，鄭男得知後原本很開心，但看到嫌犯時，認出「你不是我同事嘛！我對你那麼好」，深感背叛。
警方調查，李嫌當天騎乘機車停在貨車旁，進入車內行竊後騎車離開，都被監視器拍下來，李嫌到案時還不斷辯稱車不是他的，拍到的也不是他，讓鄭男得知後心碎，直說「我把你當兄弟，你還偷我的錢」，警方訊後將李男依竊盜罪送辦。
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