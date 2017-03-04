| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
18:33宜蘭外海規模4.0地震 最大震度南澳3級
 首頁 > 社會

辱警被壓制稱腰疼要送醫 竟將毒藏在病床裡

2017-03-04  17:49

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市一名35歲的張姓男子昨天9時許騎車行經光復路一段興德路口時，遭巡邏員警攔下盤查，但體型龐大的張男不服攔查，與警方對話時怒飆髒話，企圖攔截路上轎車，現場3名員警壓制他時手指意外受傷，張男以腰部閃到要求送醫，竟將身上的毒品藏在急診室病床上，仍被警方發現，訊後依法送辦。

警方調查，家住新店的張男有多項前科，昨晚遭盤查時因不滿員警想查看車廂，竟怒飆：「幹你娘，憑甚麼檢查車廂」等髒話辱罵員警，但張男體型逾百公斤，企圖隨機攔路上轎車，現場員警趕緊請求支援，將他壓制在地，不料張男此時開始喊胸口悶痛，腰部閃到，警方不敢輕忽，趕緊將他送醫。

警方表示，當時在急診室上銬戒護就醫中的張男，待醫生診治後將當他帶回警局訊問，此時與護士在病床上發現兩包毒品，檢驗後確認是海洛因（1公克）及安非他命（35.69公克 ）；但張男否認持有毒品，供稱當時送醫時意識不清，所以不知道床上為何有毒品，並表示「幹你娘」等髒話是口頭禪，並非辱罵警方，但警方訊後仍依毒品、妨害公務等罪嫌將張男移送法辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

廣告
  • 警方訊後依毒品、妨害公務罪嫌將張男移送。（記者王宣晴攝）

    警方訊後依毒品、妨害公務罪嫌將張男移送。（記者王宣晴攝）

  • 警方訊後依毒品、妨害公務罪嫌將張男移送。（記者王宣晴攝）

    警方訊後依毒品、妨害公務罪嫌將張男移送。（記者王宣晴攝）

  • 張男要求送醫，卻疑將毒品藏在病床床單中。（記者王宣晴翻攝）

    張男要求送醫，卻疑將毒品藏在病床床單中。（記者王宣晴翻攝）

  • 張男要求送醫，卻疑將毒品藏在病床床單中。（記者王宣晴翻攝）

    張男要求送醫，卻疑將毒品藏在病床床單中。（記者王宣晴翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 妨害公務 毒品 毒品危害防制條例 病床
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
吃飽飽✧煎鮪魚丼飯
好下飯✧泡菜牛肉
甜湯✧白木耳蓮子湯
牛肉這樣切才好吃？
轉寄

標題：辱警被壓制稱腰疼要送醫 竟將毒藏在病床裡


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月4日‧星期六‧丁酉年二月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.