辱警被壓制稱腰疼要送醫 竟將毒藏在病床裡

2017-03-04 17:49

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市一名35歲的張姓男子昨天9時許騎車行經光復路一段興德路口時，遭巡邏員警攔下盤查，但體型龐大的張男不服攔查，與警方對話時怒飆髒話，企圖攔截路上轎車，現場3名員警壓制他時手指意外受傷，張男以腰部閃到要求送醫，竟將身上的毒品藏在急診室病床上，仍被警方發現，訊後依法送辦。

警方調查，家住新店的張男有多項前科，昨晚遭盤查時因不滿員警想查看車廂，竟怒飆：「幹你娘，憑甚麼檢查車廂」等髒話辱罵員警，但張男體型逾百公斤，企圖隨機攔路上轎車，現場員警趕緊請求支援，將他壓制在地，不料張男此時開始喊胸口悶痛，腰部閃到，警方不敢輕忽，趕緊將他送醫。

警方表示，當時在急診室上銬戒護就醫中的張男，待醫生診治後將當他帶回警局訊問，此時與護士在病床上發現兩包毒品，檢驗後確認是海洛因（1公克）及安非他命（35.69公克 ）；但張男否認持有毒品，供稱當時送醫時意識不清，所以不知道床上為何有毒品，並表示「幹你娘」等髒話是口頭禪，並非辱罵警方，但警方訊後仍依毒品、妨害公務等罪嫌將張男移送法辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆