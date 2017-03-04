土地公發威顧財產 釣香油錢卡住落荒逃

張姓竊嫌先拿釣魚線綁工具「釣」香油錢，始終無法得手。（記者陳建志翻攝）

2017-03-04 17:41

〔記者陳建志／台中報導〕台中市張姓、潘姓難兄難弟，去年底因缺錢花用，將歪腦筋動到烏日一間土地公廟上，2人利用釣魚線、雙面膠，當起漁夫偷香油錢，但2人輪番上陣釣了約5分鐘，始終無法黏到錢，最後道具還卡住，只好落荒而逃，廟方人員發現後報案，警方調閱監視器，近日傳喚2人到案函送法辦，員警笑稱土地公發威保護財產，才讓兩人無法得逞還被逮。

烏日區三榮路二段一間土地公廟，去年年底時廟方人員發現，廟內的功德箱遺留疑似行竊工具，趕緊察看監視器，才發現張姓（25歲）、潘姓（41歲）男子聯手拿工具偷香油錢，立刻向警方報案。

烏日分局員警獲報調閱監視器，發現兩人趁凌晨1點多無人時潛入廟內，不顧土地公就在後面，先由張男拿著綁上紙板並黏上雙面膠的釣魚線放進功德箱內偷香油錢，但張男不斷抽動釣魚線始終沒有得手，原本在旁觀看的潘男見狀趕緊接手，繼續拉動釣魚線，沒想到兩人前後搞了快5分鐘都沒有得手，最後行竊工具還黏在功德箱上卡住拉不起來，擔心被撞見只好落荒而逃。

員警擴大調閱監視器，鎖定兩人犯案，經傳喚兩人近日到案說明，兩人表示因服刑在監獄認識，出獄後還經常聯絡，沒想到不悔改還聯手偷香油錢，訊後依竊盜罪嫌函送法辦。

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