殺害女模兇嫌傳已婚 妻與母住兇案大樓

2017-03-04 17:39

〔記者邱俊福／台北報導〕遭妨害性自主等多項通緝的程宇，跟女友梁思惠共謀性侵殺害小模案，警方今天查出程嫌其實已婚，而他跟母親、老婆住在兇案大樓，共謀的梁女，成了他的小三，也因熟門熟路，利用大樓地下室的治安死角犯案。

警方調查，程嫌跟母親住在附近大樓，原名高廷宇，改為程宇從母姓。他自高中畢業後，101年於馬祖東引服陸軍役，現住在同棟大樓11樓，戶內有母親、老婆，因對於該處非常熟悉，也常以高價誘騙外拍手法，遂行性侵。

去年底，1名外拍女模即被程嫌誘騙到同一棟大樓，幸因該女模剛好月事，才沒有得逞。事發後，轄區警方布線追查，查知程嫌已潛逃高雄地區，正著手偵辦時，結果不到幾個月程嫌竟又犯案，還是命案，而程嫌跟梁女認識僅1、2個月，陳女則是梁女的臉書好友，可惜並不知道梁女男友的背景，赴了死亡之約。