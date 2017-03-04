高雄氣爆區離奇車禍 騎士被壓汽車下命危

壓人的汽車。（記者洪定宏攝）

2017-03-04 17:36

〔記者洪定宏／高雄報導〕曾是高雄氣爆發生區域的三多與凱旋路口，今天下午約4點發生離奇車禍。一名機車騎士追撞前車後倒地，立刻被後方汽車輾過，硬生生壓在車底，經過醫院全力搶救，已恢復生命徵象，但未脫離險境。

警方指出，機車騎士疑似從凱旋路紅燈右轉三多路，不慎追撞前方機車倒地，沒想到從三多路綠燈直行的汽車，煞車不及輾過倒地的機車騎士，將他壓在車底，血流滿地。

消防人員獲報到場搶救，熱心民眾也協助將汽車抬高，方便消防人員將傷者救出，當場無生命跡象，經過醫院全力搶救，已恢復呼吸、心跳，但未脫離險境。