婦人跳愛河輕生 鐵人三項泳將陳建忠義勇救溺

2017-03-04 17:27

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市愛河今（4）日上午驚傳婦人跳河輕生事件，現場剛好在舉辦「愛河國際鐵人三項比賽」，泳將選手陳建忠見狀立刻跳入河中救援，待橡皮艇救難人員抵達後，一起將婦人救起，送醫急救。外籍選手目擊救援過程，豎起大拇指說，「台灣真是太有愛心了、太讚了！」

今天上午7時45分左右，前金區河東路與河南路的愛河運河交接河面，一名婦人突然跨出鐵欄竿跳河。目擊民眾向119報案，水中婦人載浮載沉，此時一旁剛好正進行「2017高雄愛河鐵人三項比賽」，參賽選手陳建忠發現溺者，立刻跳下河中救援。

陳建忠一手拉住岸邊的鐵架，一手抱住溺者，等待橡皮艇前來支援，約4分鐘後，愛河游泳項目賽道待命的橡皮艇救難人員抵達，順利與陳建忠一起將婦人拉出水面上艇，送醫急救。

憲兵退役的陳建忠說，跳河救人時自己也沒有想太多；假日都會抽空結伴自訓游泳、單車與跑步，擅於蛙式泳技的陳建忠表示，能學以致用，在有把握下，才敢跳下踏不到底的愛河協助救溺。

協助救溺的陳建忠上岸後也低調離去盥洗，救人義舉當下傳遍賽事現場；來台灣參賽的外籍選手看到選手義勇救援過程，舉起大拇指說，「台灣人真是太有愛心了，太讚了。」

2017愛河國際鐵人三項競賽共兩天在愛河周邊道路舉行，5日上午6時至11時（標準鐵人賽）將進行第2天賽事。

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