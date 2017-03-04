| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
18:33宜蘭外海規模4.0地震 最大震度南澳3級
 首頁 > 社會

婦人跳愛河輕生 鐵人三項泳將陳建忠義勇救溺

2017-03-04  17:27

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市愛河今（4）日上午驚傳婦人跳河輕生事件，現場剛好在舉辦「愛河國際鐵人三項比賽」，泳將選手陳建忠見狀立刻跳入河中救援，待橡皮艇救難人員抵達後，一起將婦人救起，送醫急救。外籍選手目擊救援過程，豎起大拇指說，「台灣真是太有愛心了、太讚了！」

今天上午7時45分左右，前金區河東路與河南路的愛河運河交接河面，一名婦人突然跨出鐵欄竿跳河。目擊民眾向119報案，水中婦人載浮載沉，此時一旁剛好正進行「2017高雄愛河鐵人三項比賽」，參賽選手陳建忠發現溺者，立刻跳下河中救援。

陳建忠一手拉住岸邊的鐵架，一手抱住溺者，等待橡皮艇前來支援，約4分鐘後，愛河游泳項目賽道待命的橡皮艇救難人員抵達，順利與陳建忠一起將婦人拉出水面上艇，送醫急救。

憲兵退役的陳建忠說，跳河救人時自己也沒有想太多；假日都會抽空結伴自訓游泳、單車與跑步，擅於蛙式泳技的陳建忠表示，能學以致用，在有把握下，才敢跳下踏不到底的愛河協助救溺。

協助救溺的陳建忠上岸後也低調離去盥洗，救人義舉當下傳遍賽事現場；來台灣參賽的外籍選手看到選手義勇救援過程，舉起大拇指說，「台灣人真是太有愛心了，太讚了。」

2017愛河國際鐵人三項競賽共兩天在愛河周邊道路舉行，5日上午6時至11時（標準鐵人賽）將進行第2天賽事。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

廣告
  • 陳建忠等救援人員趕抵後，一起把婦人拉上橡皮艇。（記者黃建華翻攝）

    陳建忠等救援人員趕抵後，一起把婦人拉上橡皮艇。（記者黃建華翻攝）

  • 深藍衣者為泳將選手陳建忠，第一時間就跳水救援。（記者黃建華翻攝）

    深藍衣者為泳將選手陳建忠，第一時間就跳水救援。（記者黃建華翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 愛河 跳河 高雄愛河鐵人賽
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
吃飽飽✧煎鮪魚丼飯
好下飯✧泡菜牛肉
甜湯✧白木耳蓮子湯
牛肉這樣切才好吃？
轉寄

標題：婦人跳愛河輕生 鐵人三項泳將陳建忠義勇救溺


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月4日‧星期六‧丁酉年二月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.