嘉南大圳發現浮屍 身分待確認

2017-03-04 17:18

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣消防局今天下午4點多接獲報案，鹿草鄉施厝寮段的嘉南大圳發現一具浮屍，救援人員前往打撈，確定已經死亡；遺體是名年約70到80歲的女性，身穿灰衣黑褲，警方正在尋找家屬，希望能確認死者身分。

嘉義縣水上鄉大崛村10多天前曾有一名阿嬤跳水自殺，但至今仍未尋獲遺體，今天下午在鄰近的鹿草鄉傳出撈到一具女性遺體，家屬到現場確認並非先前跳水的阿嬤。

報案者說，今天下午接近4點時，在嘉南大圳附近巡田，發現水中有黑色物體，一看發現疑似是人體，因此趕緊報案；死者遺體並未腐爛，初步研判落水應該不到半天，若家中有女性老人失蹤，請儘速跟警方聯繫。

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