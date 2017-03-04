姦殺女模的程宇已經結婚 梁女只是小三

2017-03-04 17:07

〔即時新聞／綜合報導〕通緝犯程宇和梁姓女友涉嫌搶劫、姦殺陳姓網拍女模，現在傳出程宇其實已經結婚，梁女只是小三。

據《蘋果日報》報導，程宇原名高廷宇，因為從母姓才改叫程宇，警方訪查後發現他是已婚身分，妻子就和他住在同棟大樓，該棟建築物的地下廢棄商場，就是程宇將女模殺害棄屍的場所。