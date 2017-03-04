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梁思惠裝可憐想撇清？程宇反咬「她策劃的」

2017-03-04  17:26

〔即時新聞／綜合報導〕性侵通緝犯程宇涉嫌強盜性侵殺害陳姓女模，但另外界更驚訝的，整起命案疑為程宇女友梁思惠疑因忌妒被害人而設，且事後還試圖裝傻撇清關係，結果反被程宇指控是由她主導策劃。

根據《蘋果日報》報導，警方帶著兩人回到案發現場時，梁女當著幹員的面蹲地哭泣，聲稱自己和被害人情同姊妹，與整起案件無關。程宇則反咬她因為忌妒陳女，加上兩人有金錢糾紛，因此策劃性侵後搶奪其蘋果手機，最後因陳女呼救才失手殺人。

士林地檢署昨晚複訊後，認定22歲女友梁思惠是共犯，2人涉犯殺人、妨害性自主及強盜等重罪，但梁女始終否認犯罪，還企圖找證人提不在場證明，昨晚聲請羈押禁見，士林地方法院今凌晨裁准。

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  • 程宇（中）遭移送士林地檢署。（記者黃捷攝）

    程宇（中）遭移送士林地檢署。（記者黃捷攝）

  • 程宇女友梁思惠遭移送地檢署。（記者黃捷攝）

    程宇女友梁思惠遭移送地檢署。（記者黃捷攝）

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