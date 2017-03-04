韓國扒竊集團食髓知味 101大樓作案被逮

台北市刑警大隊肅竊組，今日下午在101大樓周邊，逮獲3名來台作案的韓國籍扒竊集團男性成員（中間排3人），現正追緝另2名共犯中。（記者劉慶侯翻攝）

2017-03-04 16:50

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市刑警大隊肅竊組，今日下午在101大樓周邊，逮獲3名來台作案的韓國籍扒竊集團男性成員，現正追緝另2名共犯中。

警方表示，這個扒竊集團月前就在台灣犯案，隨後立即搭機潛往韓國。

警方是根據調查被害人過程中，發現嫌犯都有韓國口音，於是調集案發錄影帶，鎖定鎖犯相貌，並通知境管單位注意。

這一批扒竊集團疑食髓知味，昨日又再搭機來台，警方接獲情資進行跟監，今日下午發現對方作案，立即上前逮人。