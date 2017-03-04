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警察父親訓斥小孩 被爆管教失當

2017-03-04  16:23

〔記者洪臣宏／高雄報導〕網路「爆怨公社」po上一段父親管教兒子影片，爆料人指稱該名父親是員警，竟以菜刀、磚塊、抱瓦斯桶作勢教訓小孩，警方調查指出，該名員警年底喪偶、父母住院，因要上班將小孩帶給岳父母照顧，小孩子頂撞才出手打了一下，沒有網路敘述狀況。

網友在「爆怨公社」po出的影片，沒有拍下所謂以菜刀、磚塊、抱瓦斯桶作勢教訓小孩影片，但可以聽見該名就讀小三男孩的哭聲，警察父親不斷喝斥：「安靜！」

爆料指出，事發地點在鳳山區，上月25日夜間6時，看到該名任職警察的父親搬了瓦斯桶進去（聽到嘶一聲），又走出來拿磚塊要打小孩，但被鄰居制止，小孩哭得很傷心，警察握拳作勢要打小孩，後來外公要帶小孩上車，他又拿菜刀衝出去被外公擋住，po文者說，後來聽說警察父親在屋內抓孩子頭去撞牆。

po文者說「應該注意自己處理事情的情緒，很擔心小孩子的狀況」，並表示有人打給了113（婦幼專線）。社工事後曾介入處置，高市警局接獲通報也向該員警了解狀況。

該名員警服務的分局表示，該員的妻子於去年底猝逝，平常由阿嬤帶小孩，但阿公、阿嬤最近身體不適住院，他228連假必須上班，才委由外公帶回照顧，但小孩子跟父親感情很好，想跟著父親，又講了對外公不禮貌的話語，該員才會用手打了他一下，但沒有網路所述菜刀、磚塊、抱瓦斯桶情節。

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  • 警察父親訓斥小孩，被爆管教失當。（記者洪臣宏翻攝自爆怨公社）

    警察父親訓斥小孩，被爆管教失當。（記者洪臣宏翻攝自爆怨公社）

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