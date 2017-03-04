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關進北所第2天 「土豪哥」睡覺看小說

2017-03-04  16:14

〔記者陳慰慈／新北報導〕「土豪哥」朱家龍觀察勒戒期滿，但因另涉及W飯店命案，台北地院昨下午裁定收押，昨晚朱男送進台北看守所，不知是否因心情關係，未吃所方準備的便當，但經過一夜，朱男今天早、午餐均正常，因今天是假日沒有放封運動時間，朱男吃完飯後，就繼續回房睡覺看小說了。

朱男昨晚帶著自新店戒治所舍房內打包、裝有15本武俠小說、餅乾、飲料、8XL內褲等物品的兩大袋行李，進入台北看守所，辦完新收程序後，所方安排他住進忠三舍禁見房，室友是一名詐欺案件收容人，因朱男拒絕開放查詢所內個資，他在北所被羈押的編號無從得知。而所方也特別在馬桶上，套上一個比馬桶大的不鏽鋼架，方便他蹲馬桶解決如廁問題。

台北看守所今天早餐菜單是清粥、蔭瓜、花生麵筋；午餐是洋蔥培根燴飯、蔬菜、粉圓八寶甜湯；晚餐是豆輪滷肉、紅燒油豆腐、蔬菜、酸菜肉絲湯。

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  • 涉及W飯店案土豪哥朱家龍。（資料照，記者簡榮豐攝）

    涉及W飯店案土豪哥朱家龍。（資料照，記者簡榮豐攝）

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標題：關進北所第2天 「土豪哥」睡覺看小說


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