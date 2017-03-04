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設局姦殺女模 程宇與「土豪哥」關押同棟房舍

2017-03-04  15:32

〔記者陳慰慈／新北報導〕24歲的通緝犯程宇涉嫌姦殺陳姓網拍女模，今晨遭士林地院裁定收押，隨即被送進台北看守所，與昨晚送抵至看守所的「土豪哥」朱家龍，都被關押在忠三舍禁見房，程宇有2名室友，一名毒品犯與一名詐欺犯，收押編號是「1230」。

據了解，程宇今凌晨3時許進房後就睡著了，早上7時許被叫起點名，因今天是假日無法放封，因此程男吃完飯後就繼續在舍房內休息。

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  • 圖為程宇。（翻攝自臉書社團「爆料公社」）

    圖為程宇。（翻攝自臉書社團「爆料公社」）

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