外出充飢輪椅卡路中 員警當「推手」送他回家

2017-03-04 15:25

［記者鄭淑婷／桃園報導］59歲簡姓男子行動不便，他獨自一人住在桃園市桃園區，凌晨3點多他肚子餓想外出吃雞肉飯，他坐著輪椅外出飽餐一頓後，回程因輪椅突然故障「卡卡」，他使勁推耗去不少體力，累到停在路中動彈不得，桃園警察分局景福派出所警員劉俊農、王政儼巡邏經過，得知簡男狀況後協助推他回家。

簡男停在桃園區博愛路、永安路口，員警表示，深夜時分加上該路段燈光昏暗，其他車輛一不小心可能撞上，上前詢問簡男得知他吃完消夜，返家途中輪椅突然故障，他就住在附近，由員警一人開車、一人協助推輪椅，把簡男安全送回家。