姦殺女模嫌犯程宇 社會局：他故意拒絕治療

2017-03-04 16:58

〔即時新聞／綜合報導〕對陳姓女模痛下毒手的24歲性侵通緝犯程宇，4年前因與少女發生性關係遭判刑5個月，緩刑2年，另需進行身心輔導。但北市社會局家防中心今天表示，程宇從2014年至今已被罰款5次，且遭移送地檢署3次，但他「就是故意拒絕治療」，家人也不知其去向，最後也只能靠司法途徑解決。

據《蘋果日報》報導，北市家防中心主任陳淑娟表示，2014年收到程宇的法院判決緩刑通知，依法須對他實施身心治療評估，雖寄發通知書要求他出現，但始終沒有獲得回應，也沒接受後續治療，該中心依性侵害犯罪防治法，分別在3月及5月對他處以1萬元罰款，但他依舊拒絕接受治療，最後只好將證據移送給地檢署。

家防中心表示，該中心每3個月就會檢視拒絕治療的病患，並請警方至其住所了解原因，但程宇的家人卻表示不知其行蹤，而他被撤銷緩刑入獄並在去年出獄後，原本應繼續接受身心治療，但他依舊未到。家防中心接到這個個案後，總共對他祭出5次罰款、移送地檢署3次。