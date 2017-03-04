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彰化秀水傳死亡車禍 1死2傷

2017-03-04  15:17

〔記者劉曉欣／彰化報導〕傷心的星期六！彰化縣秀水鄉今天中午傳出死亡車禍，機車與自小貨車在長安巷與安東巷碰撞，造成機車1死2傷！

彰化縣鹿港交通分隊表示，31歲陳姓女子今天中午12時許，騎車載著5歲兒子，以及17歲小姑，在秀水鄉長安巷跟安東路口，與自小貨車發生碰撞，機車3人都倒地受傷，陳女因為頭部受傷，傷勢最重。

傷者送往彰化秀傳醫院，陳女傷重不治，所幸5歲兒子與17歲小姑只受到頭部擦挫傷，鎖骨骨折，沒有生命危險。

警方表示，小貨車巫姓司機與陳女酒測值都為0，陳女騎機車載兒子與小姑出門要買東西，買完東西要返家，在距離住家只剩5分鐘的路口就發生車禍，肇事責任還要釐清。

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  • 彰化秀水傳自小貨車與機車的車禍，貨車右前方保險桿可看出明顯撞擊凹痕。（記者劉曉欣攝）

    彰化秀水傳自小貨車與機車的車禍，貨車右前方保險桿可看出明顯撞擊凹痕。（記者劉曉欣攝）

  • 彰化秀水傳死亡車禍，造成1死2傷。（記者劉曉欣攝）

    彰化秀水傳死亡車禍，造成1死2傷。（記者劉曉欣攝）

  • 彰化秀水死亡車禍路段旁，還留有機車騎士所戴的安全帽，破損的安全帽再也等不回主人了。（記者劉曉欣攝）

    彰化秀水死亡車禍路段旁，還留有機車騎士所戴的安全帽，破損的安全帽再也等不回主人了。（記者劉曉欣攝）

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