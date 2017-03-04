| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

醉男騎車躲酒測 以為不開燈就沒事

2017-03-04  15:03

〔記者蔡清華／高雄報導〕鳳山警方於昨深夜23時30分許，在鳳山區南榮路，攔查一名未開機車大燈的民眾時，發現該名41歲王姓男子有濃厚酒味，原來他為躲避酒駕遭警方攔查，竟天真的以為暗夜不開燈不易被發現，讓員警哭笑不得！

員警對他實施酒測時，王嫌故意閃避酒測程序，並以三字經（低音量）辱罵員警，還譏員警為「菜鳥警員」，對於該王嫌之行為，警方依妨害公務罪嫌及拒測製單扣車，將王嫌逮捕移送偵辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

廣告
  • 王男故意閃避酒測程序，並辱罵員警。（記者蔡清華翻攝）

    王男故意閃避酒測程序，並辱罵員警。（記者蔡清華翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 酒測 酒駕
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
吃飽飽✧煎鮪魚丼飯
好下飯✧泡菜牛肉
甜湯✧白木耳蓮子湯
牛肉這樣切才好吃？
轉寄

標題：醉男騎車躲酒測 以為不開燈就沒事


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月4日‧星期六‧丁酉年二月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.