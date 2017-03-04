醉男騎車躲酒測 以為不開燈就沒事

2017-03-04 15:03

〔記者蔡清華／高雄報導〕鳳山警方於昨深夜23時30分許，在鳳山區南榮路，攔查一名未開機車大燈的民眾時，發現該名41歲王姓男子有濃厚酒味，原來他為躲避酒駕遭警方攔查，竟天真的以為暗夜不開燈不易被發現，讓員警哭笑不得！

員警對他實施酒測時，王嫌故意閃避酒測程序，並以三字經（低音量）辱罵員警，還譏員警為「菜鳥警員」，對於該王嫌之行為，警方依妨害公務罪嫌及拒測製單扣車，將王嫌逮捕移送偵辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆