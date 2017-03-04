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多名南韓籍扒手入侵101大樓 行竊時遭警方逮捕

南韓籍的5名扒手入侵101大樓，有3人遭警方逮捕。圖為警察在101巡邏示意圖。（資料照，記者王敏為攝）

2017-03-04  14:49

〔即時新聞／綜合報導〕由5名南韓籍人士組成的扒手集團，昨日搭機抵台後，今天就在101大樓行竊，但警方早就得到情資到場監視，在他們下手扒竊時立即逮捕，目前還有2人在逃，警方正加緊查緝。

據《蘋果日報》報導，警方在5人來到台灣時，就展開跟監行動，等到扒手們今日來到101準備動手時，有3人當場遭到警察壓制上銬，引來不少路過民眾驚訝圍觀。3名被捕嫌犯被帶回偵辦，警方也對其餘2名在逃扒手進行追捕。

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相關關鍵字： 101 101大樓 偷竊 南韓 扒手 扒竊
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