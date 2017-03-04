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郁方老公陳昱羲 開千萬「麥拉倫」撞壞了

陳昱羲駕駛超跑與重機發生車禍。（記者陳薏云翻攝）

2017-03-04  14:36

〔記者陳薏云／新北報導〕又有超跑出事了！新北市106縣道57公里處今早10時許，一輛要價1600多萬元起的麥拉倫超跑650s-spider，與43歲林姓駕駛騎乘的重型機車擦撞，警方到場調查，發現麥拉倫的駕駛竟是國內知名的珠寶商斐儷總經理陳昱羲，目前已通知車主到案說明，釐清事故原因。

警方調查，該輛麥拉倫超跑是陳昱羲的弟弟陳昱龍所有，今早10時許，由陳昱羲駕駛超跑，從平溪往台北深坑方向下山，林男則是從台北深坑往平溪方向上山，初步研判疑似重機過彎不慎先自摔，車體飛至對向撞到超跑，雙方皆無酒駕。但大重機駕駛目前還在醫院，詳細車禍原因仍待釐清。

陳昱羲為國內知名的珠寶商斐儷總經理，與藝人郁方2006年結婚，育有2子1女。其所駕駛的麥拉倫超跑650s-spider要價1600多萬元，此次車禍造成車體左半邊車殼破損，維修費恐上百萬。

重機疑似過彎不慎自摔後，撞上超跑。（記者陳薏云翻攝）

陳昱羲（右）、郁方夫婦。（資料照，記者趙世勳攝）

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