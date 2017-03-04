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性侵前科犯性列管 基隆 3人行蹤不明

2017-03-04  14:38

〔記者林嘉東／基隆報導〕外拍女模慘遭性侵通緝犯程宇性侵、殺害，震驚全台。基隆市警局婦幼隊指出，基隆市警局列管132名有性侵前科的男子，截至目前有3名未依規定報到，但均尚未遭到通緝。

基隆市警局婦幼隊說，警方已將這3名未報到的男子，依違反性侵害防治法函送基隆市政府社會處裁處，除面臨最重遭裁罰5萬元罰鍰，一旦遭檢方通緝，還得面臨最重1年徒刑。

婦幼隊勤務組長吳仲民指出，3名未依規定報到的性侵前科犯，尚未遭檢方通緝。

吳仲民說，目前列管的132名個案，是在7年內曾因性侵、合意性交等妨害性自主案，入監服刑期滿或假釋個案。

他指出，依性侵害防治法規定，這些列管的個案，每半年要向警方報到，3名未報到的個案，除陳姓男子則去年11月未報到外，鄧姓、程姓男子則分別因另涉偽造文書與竊盜案遭通緝。

警方在陳等3人未到案後，已依法函送基隆市政府社會處裁處。

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  • 性侵通緝犯程宇（中）犯下誘殺陳姓女模命案，讓許多人關注性侵前科犯列管情況。（資料照，記者黃捷攝）

    性侵通緝犯程宇（中）犯下誘殺陳姓女模命案，讓許多人關注性侵前科犯列管情況。（資料照，記者黃捷攝）

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