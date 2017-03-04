| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

三峽農會才爆賄選 恐嚇代表候選人3煞也落網

2017-03-04  14:23

〔記者吳仁捷、余衡／新北報導〕三峽農會甫被檢警調查獲賄選，李姓、林姓2名理事長候選人交保，隔天也傳出拘提恐嚇林姓農會代表候選人的3名惡煞到案；警方說，3煞在農會代表選舉前，到被害人住家恐嚇其妻，「叫妳先生不要出來選（農會代表），會安排適當職位給他，晚點再過來」；三峽警方獲報，懷疑幕後藏鏡人唆使黑道份子介入農會選舉，展開追查，在農會理監事選舉後，拘提3嫌到案，檢警不排除有更高層級的新任當選人涉案。

依農會法規定，每50位會員可選出一位會員代表（上限不得超過61席），基層農會的代表中，再選出9席理事、3席監事組成理事會，總幹事再由理事會遴聘；三峽警分局說，由於農會代表得以選舉理事、監事，從以往農會綁樁模式看來，應是有意角逐理、監事者擔心票源被瓜分，找來黑道恐嚇有意參選者，意圖以不當力量，增加當選機會，檢警不排除案情向上發展可能。

三峽警方1月17日接獲45歲黃女報案，指稱3名惡煞開著一輛灰色轎車到住處恐嚇，「叫妳丈夫別出來選（農會代表），會安排適當職位給他，晚點再過來」，當時林姓代表候選人不在，林男返家知情後，帶著妻子報案。

三峽警方獲報，啟動查賄制暴專案小組，經2個多月追查、過濾監視器後，確認3嫌共乘1車，警方查出46歲王姓車主涉有重嫌，再追出同夥40歲黃嫌及31歲林嫌；三峽警分局偵查隊3日到新北市新莊、鶯歌及桃園市拘提王嫌等3人到案。

但王嫌等3煞到案後，只承認曾到過被害人住處，否認恐嚇農會代表選舉人、及涉及農會選舉，警方依恐嚇、違犯農會法罪嫌將3煞移送法辦，續追幕後唆使主嫌，不排除有向上發展可能。

廣告
  • 三峽警分局移送涉嫌恐嚇三峽農會代表候選人妻子的王男（左1）、黃姓與林姓等3名惡煞。（記者吳仁捷翻攝）

    三峽警分局移送涉嫌恐嚇三峽農會代表候選人妻子的王男（左1）、黃姓與林姓等3名惡煞。（記者吳仁捷翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 三峽農會 恐嚇 賄選 農會 選舉暴力
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
吃飽飽✧煎鮪魚丼飯
好下飯✧泡菜牛肉
甜湯✧白木耳蓮子湯
牛肉這樣切才好吃？
轉寄

標題：三峽農會才爆賄選 恐嚇代表候選人3煞也落網


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月4日‧星期六‧丁酉年二月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.