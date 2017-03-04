三峽農會才爆賄選 恐嚇代表候選人3煞也落網

2017-03-04 14:23

〔記者吳仁捷、余衡／新北報導〕三峽農會甫被檢警調查獲賄選，李姓、林姓2名理事長候選人交保，隔天也傳出拘提恐嚇林姓農會代表候選人的3名惡煞到案；警方說，3煞在農會代表選舉前，到被害人住家恐嚇其妻，「叫妳先生不要出來選（農會代表），會安排適當職位給他，晚點再過來」；三峽警方獲報，懷疑幕後藏鏡人唆使黑道份子介入農會選舉，展開追查，在農會理監事選舉後，拘提3嫌到案，檢警不排除有更高層級的新任當選人涉案。

依農會法規定，每50位會員可選出一位會員代表（上限不得超過61席），基層農會的代表中，再選出9席理事、3席監事組成理事會，總幹事再由理事會遴聘；三峽警分局說，由於農會代表得以選舉理事、監事，從以往農會綁樁模式看來，應是有意角逐理、監事者擔心票源被瓜分，找來黑道恐嚇有意參選者，意圖以不當力量，增加當選機會，檢警不排除案情向上發展可能。

三峽警方1月17日接獲45歲黃女報案，指稱3名惡煞開著一輛灰色轎車到住處恐嚇，「叫妳丈夫別出來選（農會代表），會安排適當職位給他，晚點再過來」，當時林姓代表候選人不在，林男返家知情後，帶著妻子報案。

三峽警方獲報，啟動查賄制暴專案小組，經2個多月追查、過濾監視器後，確認3嫌共乘1車，警方查出46歲王姓車主涉有重嫌，再追出同夥40歲黃嫌及31歲林嫌；三峽警分局偵查隊3日到新北市新莊、鶯歌及桃園市拘提王嫌等3人到案。

但王嫌等3煞到案後，只承認曾到過被害人住處，否認恐嚇農會代表選舉人、及涉及農會選舉，警方依恐嚇、違犯農會法罪嫌將3煞移送法辦，續追幕後唆使主嫌，不排除有向上發展可能。