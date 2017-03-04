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扯！婦人疑不勝酒力醉倒廚房 食物燒焦險釀災

2017-03-04  14:16

〔記者佟振國／南投報導〕好扯！南投縣埔里鎮北環3巷民宅下午1時許發生住宅火警，卻無人逃出，鄰居趕緊拉開鐵捲門進入察看，發現獨自在家的彭姓婦人倒臥廚房，瓦斯爐上的食物已經燒焦，警消獲報到場，卻聞到婦人有酒味，疑不勝酒力醉倒廚房，烏龍狀況也嚇壞附近鄰居。

埔里鎮北門里北環3巷下午1時許，居民都聞到濃濃的燒焦味，逐一訪查發現煙從彭姓婦人的家中不斷冒出，呼喊無人回應，趕緊通報消防隊，並拉起未上鎖的鐵捲門，刺鼻濃煙大量竄出，趕到廚房察看，發現彭婦倒臥廚房，瓦斯爐的火沒關，鍋子的食物早已燒焦，馬上關火將人抬至屋外，婦人仍不省人事。

埔里及中心碑消防分隊獲報共出動5台消防水廂型車、警消及義消10餘人前往灌救，還好民眾及早發現關閉火源，未釀成嚴重災害，但婦人還是意識不清，卻聞到她有酒味，給予氧氣後婦人才轉醒，懷疑她酒後炊煮，卻不勝酒力醉倒廚房，擔心她吸入過多濃煙，仍送醫確認身體狀況。

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  • 獨自在家的彭姓婦人疑不勝酒力倒臥廚房，鄰居將人抬到屋外，由警消人員進一步救治。（記者佟振國攝）

    獨自在家的彭姓婦人疑不勝酒力倒臥廚房，鄰居將人抬到屋外，由警消人員進一步救治。（記者佟振國攝）

  • 為安全起見，消防隊仍將婦人送醫治療。（記者佟振國攝）

    為安全起見，消防隊仍將婦人送醫治療。（記者佟振國攝）

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