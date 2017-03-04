電信公司打電話來說要退費 小心是詐騙！

2017-03-04 14:28

〔記者邱俊福／台北報導〕1名鄭姓男子去年底申辦門號後，接到自稱電信公司的後勤專員來電，稱要退還鄭男違約金，但要鄭男先把新手機透過宅急便寄至「指定門市」，之後又用各種藉口要鄭男陸陸續續寄了7萬多元現金。刑事局今天表示，這種「假退費，真詐財」的詐騙手法屢見不鮮，但透過宅急便卻是近期才出現，呼籲接到任何自稱業者來電，皆應確實查證，更勿隨意交付貨品及現金給陌生人，以免遭詐。

刑事局表示，從事資訊業的37歲鄭男，去年底接到電信公司人員自稱「林世傑」來電，表示鄭男申辦手機門號時有合約糾紛，電信公司會提供賠償，但因鄭男想把申辦時拿到新手機iPhone7 32G換成iPhone7 PLUS 128G亮光黑，因此鄭男必須先把手機和差額1萬元宅配至新北市的指定門市，之後電信公司會把新手機連同賠償金一併寄給鄭男。

隔日「林世傑」再度來電表示，公司質疑鄭男為何僅交付1萬元即可購買3萬6800元的手機，懷疑其中差額遭「林世傑」私吞，要求鄭男補足差額來「證明林的清白」。

鄭男依言寄出後，對方食髓知味，又跟鄭男收取3萬9000元的保證金，卻遲遲未寄出退費，還用各種藉口要鄭男再寄現金，鄭男察覺有異報案，此時已損失手機及現金共約10萬元。