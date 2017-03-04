| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

日籍男友夜店「考察」 不接電話嚇壞女友

2017-03-04  14:03

〔記者黃建華／高雄報導〕「警察先生，我的日籍男友『木村Kimura』不見了！下午已訂好機票要起從小港機場飛回日本」，一名方姓女子跑到前金分駐所求助，警方隨即展開尋人作戰，從飯店追到小黃，沒想到，烏龍一場；原來這名日籍觀光客「極樂高雄」，在港都知名夜店玩到天亮，虛驚一場。

不過，這對異國情侶對於高市警方費心協尋，則是滿心感激，一再稱謝。

新興警分局前金分駐所指出，25歲方女是台北人，因在日本唸書認識日籍男子「木村」，方女畢業後，留在大阪工作，2月底，2人請假5天，專程回台灣，一路從台北玩到高雄，預計3日回日本，週三投宿高雄1處旅店，前天凌晨2點，日男向女友報備，要「考察」夜店，沒想到卻電話失聯，嚇得女友一大早就報警求助。

警方據報，到木村投宿飯店詢問櫃檯，得知日男是小黃離去，費了一番功夫聯繫上小黃所屬車隊及運將，最後查出日男去了苓雅區的知名夜店。

警方還透過店家廣播找人，正當警方忙著找人時，突接獲方女的電話，指日籍男友木村已跟她電話聯繫上，原來是一時疏失，未接手機，虛驚一場，造成警方困擾，很不好意思。但這對情侶也對警方漏夜動員協尋的印象深刻，再三對台灣警方表示感激。

相關影音

廣告
  • 方姓女子向警方報案協尋日籍男友，後來才知虛驚驚一場。（警方提供）

    方姓女子向警方報案協尋日籍男友，後來才知虛驚驚一場。（警方提供）

  • 木村在觀光夜市觀光的影像。（警方提供）

    木村在觀光夜市觀光的影像。（警方提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 夜店 日本
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
吃飽飽✧煎鮪魚丼飯
好下飯✧泡菜牛肉
甜湯✧白木耳蓮子湯
牛肉這樣切才好吃？
轉寄

標題：日籍男友夜店「考察」 不接電話嚇壞女友


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月4日‧星期六‧丁酉年二月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.