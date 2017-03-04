日籍男友夜店「考察」 不接電話嚇壞女友
2017-03-04 14:03
〔記者黃建華／高雄報導〕「警察先生，我的日籍男友『木村Kimura』不見了！下午已訂好機票要起從小港機場飛回日本」，一名方姓女子跑到前金分駐所求助，警方隨即展開尋人作戰，從飯店追到小黃，沒想到，烏龍一場；原來這名日籍觀光客「極樂高雄」，在港都知名夜店玩到天亮，虛驚一場。
不過，這對異國情侶對於高市警方費心協尋，則是滿心感激，一再稱謝。
新興警分局前金分駐所指出，25歲方女是台北人，因在日本唸書認識日籍男子「木村」，方女畢業後，留在大阪工作，2月底，2人請假5天，專程回台灣，一路從台北玩到高雄，預計3日回日本，週三投宿高雄1處旅店，前天凌晨2點，日男向女友報備，要「考察」夜店，沒想到卻電話失聯，嚇得女友一大早就報警求助。
警方據報，到木村投宿飯店詢問櫃檯，得知日男是小黃離去，費了一番功夫聯繫上小黃所屬車隊及運將，最後查出日男去了苓雅區的知名夜店。
警方還透過店家廣播找人，正當警方忙著找人時，突接獲方女的電話，指日籍男友木村已跟她電話聯繫上，原來是一時疏失，未接手機，虛驚一場，造成警方困擾，很不好意思。但這對情侶也對警方漏夜動員協尋的印象深刻，再三對台灣警方表示感激。
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