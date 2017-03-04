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旗津觀光假鈔換真鈔 3男被逮

2017-03-04  13:30

〔記者黃建華／高雄報導〕3名年輕人昨下午裝闊少觀光客，持大疊千元鈔票，在旗津觀光市場與周邊商店消費，不少店家以為財神爺上門，事後發現3男是持假鈔消票，趁找錢換取真鈔「洗錢」，緊急向警方報案，警方通報線上警網追緝，於旗津郵局前逮捕3嫌，查扣40張假千元大鈔，全案以行使偽造貨幣罪擴大偵辦中。

3月3日下午，周姓（25歲）、魏姓（23歲）、楊姓（22歲）等在高雄旗津觀光市場內故作輕鬆地逛街、購物，3人購買小額商品，卻付給商家偽造的仟元紙鈔，為了避免店家察覺，嫌疑人還故意一搭一唱地與店家聊天或詢問觀光景點，分散店家注意力，等到發現收到假鈔時嫌疑人早就逃之夭夭。

旗津分駐所的巡邏員警接獲商家投訴後，即由副所長黃慶仁帶著巡邏員警，沿犯嫌逃逸方向循線查訪，最後在中洲三路817號（旗津郵局）前，攔獲3名快步行走的嫌犯，並經後方尾隨追來的店家指證，確認3人就是持假鈔購物的嫌犯後，將3嫌逮捕。

3人否認持有假鈔，並分別出示身上現金以示清白，在員警向銀行借來點鈔機辨識，戳破3人謊言。

經查，3人合計持有40張仟元偽鈔，分別為3組共同編號，偽鈔上的防偽線、浮水印等特徵栩栩如生，如未仔細察看極可能受騙上當。

經警方清查觀光市場及週邊商家，已知有3間店家受害，另根據3人身上起獲多疊800元或900元不等的新台幣真鈔，疑為換鈔得手後的現金，研判應該還有受害店家尚未察覺受騙，正持續追查偵辦中。

警方呼籲，如有發現收到偽鈔的民眾，歡迎逕向鼓山警分局偵查隊偵查佐陳瑞仁聯繫指證，電話：（07）551-6844。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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  • 3嫌被警方攔下，一度否認持有偽鈔消費。（記者黃建華翻攝）

    3嫌被警方攔下，一度否認持有偽鈔消費。（記者黃建華翻攝）

  • 3嫌持有的假鈔，在警方向附近店家借來驗鈔機檢驗後立刻現形。（記者黃建華翻攝）

    3嫌持有的假鈔，在警方向附近店家借來驗鈔機檢驗後立刻現形。（記者黃建華翻攝）

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