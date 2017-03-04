嚇！出海賞鯨竟賞到浮屍

2017-03-04 13:25

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮七星潭外海228當天傳出膠筏翻覆，船上4人落海待援，海巡人員及附近漁船順利救起3人，但仍有1名33歲謝姓男子落海失蹤，警方派出直升機搭配海巡船艦及岸巡人員3方搜救中，今早一艘賞鯨船上的遊客在外海發現一具浮屍，引來一陣虛驚，賞鯨船解說員安撫遊客情緒後通報海巡隊，海巡船隻靠近打撈遺體上船後，賞鯨船才駛離浮屍現場開回港區，海巡署第六（花蓮）海巡隊指出，這具浮屍有待相驗確認是否為日前失蹤的謝男。