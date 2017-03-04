| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

嚇！出海賞鯨竟賞到浮屍

2017-03-04  13:25

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮七星潭外海228當天傳出膠筏翻覆，船上4人落海待援，海巡人員及附近漁船順利救起3人，但仍有1名33歲謝姓男子落海失蹤，警方派出直升機搭配海巡船艦及岸巡人員3方搜救中，今早一艘賞鯨船上的遊客在外海發現一具浮屍，引來一陣虛驚，賞鯨船解說員安撫遊客情緒後通報海巡隊，海巡船隻靠近打撈遺體上船後，賞鯨船才駛離浮屍現場開回港區，海巡署第六（花蓮）海巡隊指出，這具浮屍有待相驗確認是否為日前失蹤的謝男。

廣告
  • 海巡署第六（花蓮）海巡隊今早獲報花蓮七星潭外海發現浮屍，前往打撈回港區。（海巡署提供）

    海巡署第六（花蓮）海巡隊今早獲報花蓮七星潭外海發現浮屍，前往打撈回港區。（海巡署提供）

  • 海巡署第六（花蓮）海巡隊今早獲報花蓮七星潭外海發現浮屍，前往打撈回港區。（海巡署提供）

    海巡署第六（花蓮）海巡隊今早獲報花蓮七星潭外海發現浮屍，前往打撈回港區。（海巡署提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 浮屍 賞鯨
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
吃飽飽✧煎鮪魚丼飯
好下飯✧泡菜牛肉
甜湯✧白木耳蓮子湯
牛肉這樣切才好吃？
轉寄

標題：嚇！出海賞鯨竟賞到浮屍


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月4日‧星期六‧丁酉年二月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.