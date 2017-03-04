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玄！ 75歲老翁獨自掃墓 受困14小時

2017-03-04  12:21

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕真的很玄奇！苗栗縣苗栗市一名75歲宋姓老翁，3日早上8點多告訴家人，要出門搭計程車獨自前往西山公墓掃墓，不過卻遲遲未返家，內心萬分焦急的家屬到派出所報案協尋，警方出動搜救隊伍以及協勤民力後，在公墓擴大搜尋，3日晚間10點，總算發現倒臥公墓旁邊坡、已經失溫的老翁，送醫後並無大礙。

警方表示，老翁搭乘計程車後，與計程車司機約定於3日下午5點半碰面，司機苦等一小時也覺得納悶，後來警方加派人力搜尋，發現老翁可能是因為肢障人士、行動不便，一手拿拐杖、一手拿供品，加上公墓因之前下雨比較濕滑，才會不小心跌倒。

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  • 玄！75歲老翁獨自掃墓，受困14小時（記者蔡政珉翻攝）

    玄！75歲老翁獨自掃墓，受困14小時（記者蔡政珉翻攝）

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