梁思惠稱不在場 檢警找到關鍵證據打臉！

媒體報導，警方追查梁思惠的手機訊號，發現她案發時就在大樓內。（記者陳薏云翻攝）

2017-03-04 12:06

〔即時新聞／綜合報導〕陳姓女模遭閨密梁思惠與其男友程宇設局性侵殺害，媒體報導，昨天凌晨警方將兩人帶往犯案現場尋找陳女的屍體時，梁女不斷大聲驚呼「怎麼會這樣」，甚至蹲下來哭泣，隨後否認參與犯案，不過檢警追查梁思惠的手機訊號，發現她案發時就在場！當時陪同到命案現場搜索的警員如今回想起來都不禁打冷顫：「她的表現太假掰、太冷血了！」

檢警調查，程嫌透過梁女約陳女至南港一處廢棄商場，性侵後再先後以雙手、背包背帶將陳女勒斃屍，隨後再洗劫陳女財物才離開，程嫌供稱主要目的是為奪財，梁女案發當下也在場，知道所有計畫，但梁女全盤否認，還想找人證幫她做不在場證明。

《蘋果日報》報導，警方透露，當時尋獲陳女的遺體時，梁思惠還驚呼、略帶泣聲直說「怎麼會這樣」，下一秒她立刻蹲下顫抖身軀疑似在哭，但過沒多久她起身，強調自己沒有參與犯案。

報導指出，檢警調閱大樓監視器發現，程宇與梁思惠在陳女進入大樓後也跟著進去，但離開時監視器只拍到程宇的身影，不過警方追查梁思惠的手機訊號，發現她案發時就在大樓內，因此認定她是共犯。