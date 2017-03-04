| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

開心搭船賞鯨 赫然看到浮屍漂來

2017-03-04  11:43

〔即時新聞／綜合報導〕有遊客趁著週末假日前往花蓮七星潭賞鯨，但搭船到外海時卻赫然看到1具浮屍，眾人當場嚇傻。海巡隊已打撈起該具遺體，有可能是在2月28當天落海失蹤的謝姓男子。

據《蘋果日報》報導，浮屍的身分還有待相驗，不過228時七星潭外海有膠筏翻覆，一共有4人落海，海巡隊和漁船奮力救起3人，但33歲的謝男依舊下落不明。

廣告
  • 七星潭1艘賞鯨船，在今日發現1具浮屍。圖為七星潭海域示意圖，與本新聞無關。（資料照，記者王峻祺攝）

    七星潭1艘賞鯨船，在今日發現1具浮屍。圖為七星潭海域示意圖，與本新聞無關。（資料照，記者王峻祺攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 浮屍 落海 賞鯨
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
吃飽飽✧煎鮪魚丼飯
好下飯✧泡菜牛肉
甜湯✧白木耳蓮子湯
牛肉這樣切才好吃？
轉寄

標題：開心搭船賞鯨 赫然看到浮屍漂來


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月4日‧星期六‧丁酉年二月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.