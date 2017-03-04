開心搭船賞鯨 赫然看到浮屍漂來

2017-03-04 11:43

〔即時新聞／綜合報導〕有遊客趁著週末假日前往花蓮七星潭賞鯨，但搭船到外海時卻赫然看到1具浮屍，眾人當場嚇傻。海巡隊已打撈起該具遺體，有可能是在2月28當天落海失蹤的謝姓男子。

據《蘋果日報》報導，浮屍的身分還有待相驗，不過228時七星潭外海有膠筏翻覆，一共有4人落海，海巡隊和漁船奮力救起3人，但33歲的謝男依舊下落不明。