大學生八通關腰傷 直升機吊掛下山送醫

2017-03-04 11:29

〔記者花孟璟／花蓮報導〕22歲李姓男子攀登八通關日治越嶺古道，前天在古道意西拉附近山區滑落崩壁，造成腰部受傷，今天上午獲救，由空勤總隊出動直升機吊掛下山送醫急救。

由於事故地點意西拉海拔約1800公尺，步程需時4天，花蓮縣消防局昨天上午請求空勤總隊支援，出動2架次直升機，將包括警消、林務局及保七玉山南安小隊共6名救難人員載到大分山屋，再經11小時路程，才接觸到傷患及其同行的3名登山客，初步檢視傷勢，發現男子腰部劇痛無法行動、右手手臂擦傷。

今天上午天氣放晴，由於紮營地點腹地太小，經同行的林務局人員建議，將傷患上擔架，抬到1個半小時路程處的日警塔達芬駐在所遺址，地勢較為空曠；同時消防局也再度請空勤總隊直升機上山，至駐在所平台將傷者吊掛上飛機，於上午9點08分飛至玉里鎮永昌分校降落，接駁救護車送醫。

至於其餘3名登山隊員則隨同救難人員徒步下撤，往大分山屋移動，由於一行人沒有合法申請入山，玉管處表示，將依照違反國家公園法進行裁罰。

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