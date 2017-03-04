外勞跌落高溫廢水池 抽水救起已無心跳

2017-03-04 11:22

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣消防局今天上午9點半許，接獲通報，指苗栗縣後龍鎮1家染織工廠，有工人失蹤，疑似跌落廠內廢水收集池，消防人員到場，現場水池水深約1.5公尺，但水溫約攝氏50度，人員無法下池救援，經抽水後下池搜尋救出，但已無生命跡象。

消防人員現場初步了解，疑似跌落廢水收集池者，為1名外籍勞工，可能是在進行資源回收物品時，不慎踩空跌落資源回收區旁的廢水收集池中，但因池內水溫高，須待廠方抽乾池水後，由消防人員背帶空氣瓶下池救援。

工廠人員透露，跌落廢水收集池者，為與工廠合作的資源回收公司員工，今天進行例行性清運，對方清運車司機發現找不到他的助手，趕緊通報消防協助救援。