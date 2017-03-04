遭緬甸扣押38天 「興川吉」號今晨獲釋航往泰國
〔記者陳彥廷／屏東報導〕驚傳遭緬甸軍艦開槍攔下的我國小琉球籍漁船「興川吉」號，昨事件經媒體披露後，晚間就傳出獲釋消息，後因故耽擱，不過腳步比外交部預估更快，今晨7點30就已獲釋放。
據漁業署昨與「興」號船長蔡瑞賢通聯，船長蔡瑞賢自述，「興」號1月22日原定返航有漁業合作協議的緬甸高當港口，不過在1月25日接近港區時，突遭緬甸軍艦開槍並嚇阻，「興」號不得已停船，並被帶到港區外停泊，緬甸官方也派人詢問，但因語言不通，一度只能透過印尼籍輪機長翻譯，不過緬甸官方並未搜查漁獲，5天後，「興」號由緬甸官方派人駛入港內，全船10人則由緬甸軍艦載送入港。
這38天來「興」號10人的食物由緬甸官方提供，人員未捆綁但行動受限，外館一度得知消息，但家屬及代理商原先要求由仰光的代理商居中斡旋，要求我方外館人員先別介入，但經過38天仍無下文，昨天船長家屬終於通報漁業電台，事件披露後，也適巧處理速度加速，晚間就傳回好消息，甚至一度傳出晚間9點就能放人。
台籍的代理商透過琉球區漁會表示，緬甸官方是以「興」號越界捕漁為由而扣押，不過「興」號曾報漁業署，並經核准與緬甸漁業合作，可進入緬甸水域，加上當時航速僅7到8節，船速根本難以作業捕撈，緬甸漁業部雖接受說法，但海軍等單位卻不認同，最後處以1萬美元罰款。
繳交罰款後，「興」號卻又遇上部分船員證件過期以致耽擱，直到今晨終於能夠出港；船長姪子蔡世孝質疑，「又沒犯法為何扣留這麼久」，連船上用油都被緬甸官方強抽走，1萬美元罰款更是變相的「保護費」，批評緬甸過於蠻橫。
雖具有漁業合作，不過歷經事件後，去年才從泰國普吉島轉往緬甸高當鎮作業的「興」號，早上獲釋後已航向泰國，預計3月6日到達普吉島，目前無法聯絡上家屬，但據熟知漁情的人士指出，照往例，人船無損的漁民一般都會持續在熟悉的海域討海，「把所虧的錢賺回來！」
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