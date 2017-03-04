送蛋糕糾紛罵髒話 店家判賠5千上訴逆轉勝

2017-03-04 10:20

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名林姓男子向蛋糕店訂購蛋糕，稱聽到電鈴聲後便下樓領蛋糕，但送貨的蔡姓男子早已不見，他致電蛋糕店詢問該如何處理，反遭蔡男辱罵「幹Ｘ娘老Ｘ掰，三小」、「Ｘ你祖宗十八代」10多次，怒告求償，蔡男反駁覺遭戲弄，才「出口成髒」，但為口頭禪非辱人，一審判蔡男需賠償林男5千元，兩人均不服提上訴，新北地院判決逆轉，日前判蔡男免賠確定。

蔡男出庭時指出，林男向他的蛋糕店訂購蛋糕，104年3月，他依林男指定地點送貨，但卻聯絡不上林男，請警衛敲門也沒找到人，他在現場等了半個多小時仍找不到林男，也沒其他人出面代收蛋糕，只好離去。

蔡男說，沒想到回到蛋糕店後，竟接到林男電話，要求他重送，他覺得被愚弄，不但外出白跑一趟，蛋糕亦未賣出，忍不住脫口而出口頭禪「幹，老Ｘ辦」等語，但他在電話中講的，未指名道姓，也沒講那多次，否認公然侮辱及恐嚇。

林男則稱，蔡男並未等候他超過半小時，他下樓後就沒看到林男了，後來他打電話到蛋糕店，只是想問店家如何處理，是否要他到店內拿蛋糕，否認要店家再送一次，控訴遭林男三字經辱罵後，他覺得遭受恐嚇，夜夜失眠，因此向蔡男求償醫療費、交通費、精神慰撫金共20萬2960元。

一審認為蔡男侵害林男名譽及人格權，判賠5千元，但二審法院認為，林男並未主張其名譽權受損，且提出104年8月至105年6月到醫院的診斷證明書，病名是泛焦慮症，但最早就診日，與林男遭辱罵相距至少5個月之久，難認林男所患精神疾病與被蔡男辱罵間有因果關係，逆轉改判蔡男勝訴。