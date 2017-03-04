遊民領大筆鈔票？ 其中必有詐！
〔記者張瑞楨／台中報導〕沒錢吃飯，卻能領出大筆鈔票？台中市警局第三分局立德派出所員警巡邏時，在銀行提款機旁，見到盧姓遊民拿著提款卡不斷領錢，共領出9萬2000元現金，遊民怎麼會有這麼多存款？又見銀行旁有杜姓男子守候，認為「這其中必有詐」，攔查發現杜男是設遊戲理財平台詐財的騙徒，他擔心身分曝光，隨機用1000元代價聘僱遊民領錢，全案於昨天依詐欺等罪嫌法辦。
立德所員警是在上月21日深夜11時許，於台中市東區台灣銀行復興分行巡簽時，發現盧姓遊民（53歲）領錢，盧男手持便條紙，照著紙條數字1字1字輸入密碼，手中還握持著大把千元鈔票，另外，警方也發現，杜姓男子（38歲）頭戴鴨舌帽，刻意壓低帽緣，蹲坐於銀行門外，不時轉頭查看周圍，警方認為有詐而盤查。
領出9萬2000元的盧男，當場指認杜男，他說，杜男拿1000元給他，委託他領錢，不過，杜男卻否認，還故做鎮定辯稱，他根本不認識盧姓遊民，「我是被冤枉的」盧男也改口「配合演出」，宣稱他看錯了。
有趣的是，杜男為了自清，主動把口袋的雜物，掏出來給警方查看，卻沒想到把自己方才查詢的存款餘額明細表，夾雜著鈔票一起掏出，警方當場比對盧男手中的提款卡卡號相符，當場戳破2人謊言，依詐欺罪嫌逮捕。
警方繼續偵辦，傳喚帳戶的所有人游姓女子（47歲）到案，游女坦承把帳戶提供給杜男使用，並曾於今年1月中旬協助杜男提款，獲得2000元報酬。
警方進一步調查，發現杜男設立網路遊戲理財平台，以「只要花100元入會，可日賺5000元以上」的高報酬高利息，誘引網友加入投資，杜男則用多支人頭手機與人頭帳戶掩護自己，連隨身攜帶的身分證都是偽造而來，等平台吸金的金額夠多，杜男就惡意關閉平台，從此消失無蹤，讓投資者找不到人，全案於昨天依詐欺等罪嫌，將3人函送法辦。
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