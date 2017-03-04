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涉嫌設局殺閨密 梁思惠辯：我和她情同姊妹

梁姓女嫌（左）去年還出席陳姓女子生日會，兩人臉貼臉合照。（取自梁思惠臉書）

2017-03-04  09:57

〔即時新聞／綜合報導〕陳姓女模遭閨密梁思惠與其男友程宇設局性侵殺害，檢方調閱監視器，發現程宇和梁思惠案發時出沒大樓的畫面，但梁不僅強調她當時不在現場，甚至強調自己和死者情同姊妹，有工作都會介紹給對方，不可能要殺她。

程宇供稱，他在搶奪陳女財物和性侵時，女友全程在一旁，甚至陳女的內衣褲都是女友脫的。但對於程宇的供詞，梁思惠完全否認，她強調，自己只有約出陳女，男友在殺人時她根本不在現場，不可能參與，她還企圖找證人提不在場證明。

《聯合報》報導，梁思惠供稱，她與死者是多年好友，常常會互相介紹工作，根本不可能害陳，本來程宇是要約她外拍，但最近因父親過世，她排不出時間，才會將工作介紹給陳女，她根本不知道程宇會殺害好友。

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標題：涉嫌設局殺閨密 梁思惠辯：我和她情同姊妹


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