為找雙胞胎妹妹48小時沒闔眼 姊痛哭「沒能救回她」
2017-03-04 09:01
〔即時新聞／綜合報導〕22歲陳姓網拍女模被梁姓女友人以外拍的理由約出，遭到梁女的男友、通緝犯程宇劫財性侵並勒斃，她的雙胞胎姊姊為了找到妹妹，48小時沒睡狂打電話，用盡方法後還是無法挽回妹妹一命，事後姊姊痛哭「沒能救回妹妹」。
據《蘋果日報》報導，陳女姊姊當時遍尋不著妹妹，焦急得和男友徹夜尋人，光是手機就打了將近個10小時，程、梁2嫌此時用陳女的手機傳來訊息，偽裝她還活著的跡象但仍被姊姊識破，和男友一同前往警局報案。
接著陳女姊姊幫助警方火速破案，在得知妹妹的死訊後，她忍不住當場悲泣，哭喊著「沒能救回妹妹」。
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