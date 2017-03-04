全台趴趴走！ 約500名性侵通緝犯不知去向...

性侵通緝犯到處流竄，成為治安隱憂。（記者何宗翰翻攝）

2017-03-04 08:44

〔即時新聞／綜合報導〕性侵通緝犯程宇涉嫌犯下性侵殺人強盜案，各界震驚，由於他是性侵慣犯，法院要他進行身心輔導，但他都沒有去，去年底他再度犯下性侵，這次更誇張，甚至殺了人，而這些在外趴趴走的性侵犯造成社會相當大的隱憂，也讓外界擔心下一個受害者是否會是自己或是身邊的家人。

涉嫌性侵殺害陳姓網拍女模的凶嫌程宇，2013年就曾4度性侵國中少女遭判刑，他不僅未依判決接受強制治療，被依性侵害犯罪防治法送辦，還變本加厲，涉嫌另犯妨害性自主、侵占及詐欺案件，士林地檢署屢次傳他都未到案；程嫌到昨晨落網，總計身上背7條通緝。

《中國時報》報導，據法務部統計，全國目前約有480名性侵通緝犯在外到處趴趴走、不知去向。據《性侵害防治法》未如期完成登記報到的加害人有27人，這27人中有19人查尋行蹤中，還有8人在通緝查捕中。

法院要求性侵慣犯進行的身心輔導不具強制性，導致很多性侵犯都沒有去治療，台北市家庭暴力暨性侵害防治中心主任陳淑娟指出，其實嫌犯就是故意拒絕治療，但行政單位也無可奈何。警政署則強調，一直都有在查捕性侵通緝犯，並通令各地警方搜尋未報到者。