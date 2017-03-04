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電視插座啪一聲起火 整個家燒光

中和區連城路一處住宅傳出火警，火舌猛烈。（記者陳薏云翻攝）

2017-03-04  08:01

〔記者陳薏云／台北報導〕今早7時許，新北市中和區連城路569巷內傳出火警，一棟5層樓連棟建築的3樓竄出火舌，一度傳出有住戶待救，警消派出11分隊共46輛車前往救援，目前火勢已撲滅，正逐層搜索是否有人傷亡，詳細火災原因仍待釐清。

警消到場後共疏散13人，所幸起火戶居民即刻逃出，僅3人輕微嗆傷送醫，據住戶表示，是3樓房間電視櫃下方插座起火，燃燒面積24平方公尺，詳細原因仍待釐清。（08：08更新）

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  • 中和區連城路一處住宅傳出火警，濃煙四竄。（記者陳薏云翻攝）

    中和區連城路一處住宅傳出火警，濃煙四竄。（記者陳薏云翻攝）

  • 中和區連城路一處住宅傳出火警，濃煙四竄，火舌猛烈。（記者陳薏云翻攝）

    中和區連城路一處住宅傳出火警，濃煙四竄，火舌猛烈。（記者陳薏云翻攝）

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