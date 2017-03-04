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涉嫌設局殺閨密 梁母替女兒護航：她也是受害者

梁女涉嫌設局誘騙閨密陳女。（圖取自梁女臉書）

2017-03-04  07:57

〔即時新聞／綜合報導〕22歲的梁思惠涉嫌設局誘騙閨密陳女，更讓男友將陳女性侵、殺害，但梁女的母親仍護航女兒的行徑，在臉書替女兒護航，強調女兒是很單純的受害者，只是比較幸運沒有遭到程嫌毒手，發言也被網友們痛罵。

梁女臉書至今還沒關閉，大批網友留言撻伐，但梁女的母親獨排眾議，在臉書替女兒說話，強調女兒也是受害者，只是比較幸運沒有被殺。

梁女的母親甚至說：「女兒也是無比沉痛、悲憤的心情失去好朋友！」讓其他網友忍不住痛罵，甚至認為這就是教育失敗的實證。

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