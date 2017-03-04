PTT一則推爆文 警方智逮「搓鳥」男

2017-03-04 06:54

〔記者王捷／台南報導〕許姓男子昨（3日）在台南一間文具行徘徊，躲在監視器死角，等到李姓、陳姓女大生靠近時，才掏出生殖器對兩人自慰，當時女大生機警拍下李男「搓鳥」照，並在PTT上警告其他民眾要小心，警方發現後，為找出被害人，市警二分局警員登入PTT回文，希望被害人與警方聯絡，沒想到這篇回文被推爆，順利引起被害人注意，間接讓警方掌握許男身分。

40多歲的許姓男子，有毒品前科，3日晚間有民眾在PTT台南版上爆料，指陳、李兩人在逛文具店時，遭到許男跟蹤，明明走道不會很窄，許男卻刻意與兩名女大生擦肩而過，當兩人走到角落時，許男就掏出生殖器，還在兩人面前用手上下搓了幾下，兩人沒有立刻跑走，先拍下許男不雅動作，才找店員求助。

當店員到許男犯案現場時，許男已經逃走，兩名女大生為了提醒其他女性朋友，請友人到PTT上PO文，並公布許男露出生殖器的照片，但是有網友認為，在沒報案的前提下，公布他人得照片不妥，最後照片才下架。

不過，女大生PO網公布狼照也引起警方注意，並認為許男涉及妨害風化與公然猥褻，但因為許男都躲在監視器死角，因此希望被害人能到警所作筆錄，並指認許男，但因為PTT無法追查到被害人，還好民權所的年輕警員有PTT帳號，因此便回覆狼照的PO文，希望被害人能與派出所聯繫。

沒想到這篇PO釣出警員，讓鄉民覺得很新奇，將警員回文推爆，也順利引起受害者的注意，今日凌晨兩名學生到警所製作完筆錄，並指認許男，還提供了當時拍攝的照片，警方指出已經通知許男到案，未來將往妨害風化、公然猥褻方向偵辦。