程宇姦殺女模「女友在場」 她竟想提不在場證明
2017-03-04 03:02
〔記者黃捷／台北報導〕24歲的通緝犯程宇涉嫌姦殺陳姓網拍女模，士林地檢署昨（3日）晚複訊後，認定22歲女友梁思惠是共犯，2人涉犯殺人、妨害性自主及強盜等重罪，但梁女始終否認犯罪，還企圖找證人提不在場證明，昨晚聲請羈押禁見，士林地方法院今凌晨裁准。
檢警調查，程嫌透過梁女約陳女至南港一處廢棄商場，性侵後再先後以雙手、背包背帶將陳女勒斃屍，隨後再洗劫陳女財物才離開，程嫌供稱主要目的是為奪財，梁女案發當下也在場，知道所有計畫，但梁女全盤否認，還想找人證幫他做不在場證明。
程男開庭供稱，他主要目的是為了搶奪陳女的財物，但陳女不肯，便出雙手重掐陳女脖子，原以為陳女已死，未料離開前她又突然醒來，才會再拿包包背袋勒殺，確認死亡後才棄屍，「女友全程在場」。
士林地院認為，2人犯罪嫌疑重大，且為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，彼此又是男女朋友關係，犯案後一同至台中地區酒店躲藏，顯有逃亡、串證之虞，梁女也可能為提不在場證明勾串證人，因此裁准羈押禁見。
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