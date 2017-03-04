| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
程宇姦殺女模「女友在場」 她竟想提不在場證明
 首頁 > 社會

程宇姦殺女模「女友在場」 她竟想提不在場證明

2017-03-04  03:02

〔記者黃捷／台北報導〕24歲的通緝犯程宇涉嫌姦殺陳姓網拍女模，士林地檢署昨（3日）晚複訊後，認定22歲女友梁思惠是共犯，2人涉犯殺人、妨害性自主及強盜等重罪，但梁女始終否認犯罪，還企圖找證人提不在場證明，昨晚聲請羈押禁見，士林地方法院今凌晨裁准。

檢警調查，程嫌透過梁女約陳女至南港一處廢棄商場，性侵後再先後以雙手、背包背帶將陳女勒斃屍，隨後再洗劫陳女財物才離開，程嫌供稱主要目的是為奪財，梁女案發當下也在場，知道所有計畫，但梁女全盤否認，還想找人證幫他做不在場證明。

程男開庭供稱，他主要目的是為了搶奪陳女的財物，但陳女不肯，便出雙手重掐陳女脖子，原以為陳女已死，未料離開前她又突然醒來，才會再拿包包背袋勒殺，確認死亡後才棄屍，「女友全程在場」。

士林地院認為，2人犯罪嫌疑重大，且為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，彼此又是男女朋友關係，犯案後一同至台中地區酒店躲藏，顯有逃亡、串證之虞，梁女也可能為提不在場證明勾串證人，因此裁准羈押禁見。

廣告
  • 程宇的梁姓女友在案發時也在場，被士林地院裁准羈押禁見。（記者黃捷攝）

    程宇的梁姓女友在案發時也在場，被士林地院裁准羈押禁見。（記者黃捷攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 女友 女模 姦殺 程宇
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧沙茶白菇雞
紹興酒香煎黃魚
電鍋菜✧菜煲豬五花
如何保存高麗菜？
轉寄

標題：程宇姦殺女模「女友在場」 她竟想提不在場證明


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月4日‧星期六‧丁酉年二月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.