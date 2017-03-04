陳姓女模遭勒死劫財案 程男梁女聲押
2017-03-04 00:46
〔中央社〕程姓男子被控透過梁姓女友約陳姓模特兒到台北市廢棄商場外拍，性侵勒斃並盜取財物，兩人3日被逮。士林地檢署漏夜複訊後，今天凌晨將程男、梁女聲押。
士林地檢署指出，承辦檢察官會同法醫3日下午相驗及解剖陳女遺體，初步相驗死者脖子有4處圓挫傷，頭臉部腫漲，美甲有部分脫落，不排除遭人掐脖所造成；實際死因及是否被性侵等疑點，待檢驗報告及解剖報告出爐才可釐清。
台北市政府警察局南港分局調查，程男日前利用女友聯繫陳姓女子，假藉有外拍工作，誘騙陳女到八德路一處廢棄商場，徒手勒斃陳女盜取身上財物，再棄屍現場附近隱蔽處所。程、梁3日在台中落網。
程男在警詢時坦承性侵陳女，也供稱動手時梁姓女友在場，不過梁女全盤否認，警方昨天傍晚將2人依性侵、強盜、偽造文書、殺人等罪移送士林地檢署。
檢察官漏夜複訊後，今天凌晨認定2人犯罪嫌疑重大，涉犯重罪，有逃亡及串供（證）之虞，向法院聲請羈押；士林地院收案後，將召開羈押庭。
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