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設局姦殺女模 程宇情侶倆遭聲押禁見

2017-03-04  00:12

［記者黃捷／台北報導］24歲的通緝犯程宇涉嫌姦殺陳姓網拍女模，士林地檢署昨（3日）晚複訊後，認定22歲女友梁思惠是共犯，2人涉犯殺人、妨害性自主及強盜等重罪，且有逃亡、滅證可能，向士林地方法院聲請羈押禁見。

檢警調查，程嫌透過梁女約陳女至南港一處廢棄商場，性侵後再先後以雙手、背包背帶將陳女勒斃棄屍，隨後再洗劫陳女財物才離開，程嫌供稱梁女知道所有計畫，梁女則否認。

但檢警發現，梁女除負責約出陳女，案發後還曾利用陳女手機向家屬報平安，還曾向陳女友人否認聯繫陳女，案情明顯不單純，因而認定梁女是共犯，連同程嫌一併聲請羈押禁見。

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  • 24歲的通緝犯程宇（中）涉嫌姦殺陳姓網拍女模。（資料照，記者黃捷攝）

    24歲的通緝犯程宇（中）涉嫌姦殺陳姓網拍女模。（資料照，記者黃捷攝）

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