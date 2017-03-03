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離奇意外！ 砂石車駕駛遭車輪夾死

2017-03-03  23:01

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣壽豐鄉豐坪村豐坪路一處土石堆置場，今晚發生砂石車輪壓人意外，黃姓砂石車駕駛不知何故遭自己駕駛的砂石車夾在左後輪間，被業者發現時幾乎無生命跡象，警消獲報後出動破壞器材車前往現場救援，花了近半小時把人救出送醫搶救後仍傷重不治。

林姓業者向警方說，66歲黃男駕駛的砂石車是下午5點多進入堆置場，也是最後一台進場的車子，他是近6點左右到場區內巡視，當時發現車子後斗升起，車門開著，引擎仍在發動，原以為駕駛跑去上廁所，但等待許久不見人影，驚覺不對勁，仔細繞了一圈後竟發現司機卡在左後車輪中間，當時摸駕駛仍有體溫，但已無意識。

林男說，從事砂石土石堆置場作業40年，第一次發生這麼離奇的意外。警消救難人員動用破壞器材將夾在車輪間的男子救出時，男子左胸幾乎被壓扁已無心跳呼吸，經送往花蓮慈濟醫院搶救後仍宣告不治，吉安警方指出，正封鎖現場調查，明天將釐清意外死亡原因。

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  • 花蓮縣壽豐鄉豐坪村豐坪路一處土石堆置場，今晚發生砂石車輪壓人意外。（記者王錦義翻攝）

    花蓮縣壽豐鄉豐坪村豐坪路一處土石堆置場，今晚發生砂石車輪壓人意外。（記者王錦義翻攝）

  • 花蓮縣壽豐鄉豐坪村豐坪路一處土石堆置場，今晚發生砂石車輪壓人意外。（記者王錦義翻攝）

    花蓮縣壽豐鄉豐坪村豐坪路一處土石堆置場，今晚發生砂石車輪壓人意外。（記者王錦義翻攝）

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