嫌理容院小姐太醜 男客疑與店家起衝突後開槍

2017-03-03 21:27

〔記者王捷／台南報導〕台南市安南區今日晚間6時許，海佃路上的一間理容院發生一起槍擊案，開槍男子疑似是在理容院的卡拉OK消費，有民眾指出，男客疑似不滿理容院小姐太醜，與店家起了衝突，兩人疑似有互毆情形，男客疑似開了一槍打中一名男子的左大腿，扯的是，救護人員到場，受傷男子包紮到一半，聽到警車聲音，立即掉頭逃跑，警方到場後只撿到一枚彈殼。

這件槍擊案發生在今日晚間6時許，傳出是因為男客嫌棄理容院的小姐太醜，所以才與店家有爭執，警方指出，嫌犯騎著機車對著一名男子開槍，開槍後隨即騎車逃逸，子彈貫穿受害者的左大腿，有民眾發現後，立即打電話向119報案，當救護員到場後，包紮受害者的傷口，不過是害者聽到警車鳴笛聲，立即帶傷逃離現場。

目前，警方已經掌握相當證據，鎖定一名特定人士，將繼續展開追查。