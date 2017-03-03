嫌理容院小姐太醜 男客疑與店家起衝突後開槍
2017-03-03 21:27
〔記者王捷／台南報導〕台南市安南區今日晚間6時許，海佃路上的一間理容院發生一起槍擊案，開槍男子疑似是在理容院的卡拉OK消費，有民眾指出，男客疑似不滿理容院小姐太醜，與店家起了衝突，兩人疑似有互毆情形，男客疑似開了一槍打中一名男子的左大腿，扯的是，救護人員到場，受傷男子包紮到一半，聽到警車聲音，立即掉頭逃跑，警方到場後只撿到一枚彈殼。
這件槍擊案發生在今日晚間6時許，傳出是因為男客嫌棄理容院的小姐太醜，所以才與店家有爭執，警方指出，嫌犯騎著機車對著一名男子開槍，開槍後隨即騎車逃逸，子彈貫穿受害者的左大腿，有民眾發現後，立即打電話向119報案，當救護員到場後，包紮受害者的傷口，不過是害者聽到警車鳴笛聲，立即帶傷逃離現場。
目前，警方已經掌握相當證據，鎖定一名特定人士，將繼續展開追查。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 國1遊覽車、大貨車4車相撞 1人無呼吸心跳
- 網拍女模遭殺害棄屍南港 性侵通緝犯台中被逮
- 土豪哥祭出哀兵政策 依舊被判收押禁見
- 嫌理容院小姐太醜 男客疑與店家起衝突後開槍
- 車上搜出一堆刀 駕駛：車子是借來的
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- （影音）去了台灣和中國… 休傑克曼返美只提台灣
- 台南獨創「吐司金紙」 歡迎抄襲…
- 海軍敦睦艦隊抵澎 馬支部指揮官父子相見歡
- 喜歡刺激！ 女生都愛這種A片內容...
- 新知》培養病毒吃細菌 「噬菌體」對抗超級細菌有解
- BBC：國民黨保衛退休金 無心護蔣
- 賈靜雯挺大肚曬太陽 咘咘躺這裡化身小美人魚
- 體育泯恩仇！南韓願與中、日、北韓合辦世足賽
- 漲勢停歇 歐股持平
- 經典賽》日本找到苦戰台灣原因 「恐成冠軍路大阻礙」
- 辛龍到底有沒有中樂透 淡水店家爆內幕！
- 理監事改選 杉林農會內場派險勝
- 台灣國際蘭展開幕 小英：蘭花產業是台灣驕傲
- NBA》尼克強打三角戰術 羅斯：盡力不搞砸
- 大稻埕教會旁建大樓 憂破壞歷史景觀
- 棒球主審、倒店達人 10大女傑
- 《高級訂製服的公主們》Valentino
- 牆面美化台鐵喊窮但又賣廣告 柯：能不能賣一個漂亮的
- 自由廣場》蔣介石歷史重演鄭成功
- 經典賽直擊》大聯盟華麗打線爆發 荷蘭大勝尚武
- 日韓皆開放美豬 AIT前處長：為什麼台灣不要？
- 川普貿易政策 續關注美牛豬開放
- 有傷照投 殷仔憶去年：糟透了
- 快報名CPR競賽 學救人還能拿獎金
- 中職》斗山、樂天做公益 捐贈比賽用球給高雄市基層球隊
- 高雄市成立「旅宿業設立登記輔導小組」
- 桃園同性伴侶註記 二月底219對
- 高雄巨蛋國際旅展開幕 擠滿人潮搶便宜
- 這不是「一中承諾書」？ 靜宜大學：是聲明文件
- 這次換解婕翎！鄧佳華吐舌求穩交 反被2字嗆爆
- 海上的美麗邂逅！ 東港小琉球航線喜見海豚
- 九如農會改選 泛綠首度掌主導權
- Canon大光圈 口袋類單獵客
- 林昶佐改變他人生 段信軍讚「神通廣大」
- 大榮畢旅 8學生上吐下瀉 衛生局：報告1週出爐
- 健志拚嗓嘻哈天菜 彰化古廟成觀光勝地
- 施易男變心 暴衝建築師上身
- 臺北賓館明開放 邀民眾品味百年風華
- 去年高雄交通違規冠軍 不是「高雄式左轉」啦！
- 凌凌小河岸終場不寂寞
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：嫌理容院小姐太醜 男客疑與店家起衝突後開槍
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分