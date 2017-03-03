SIZE不夠大！ 看守所急調「土豪哥」8XL制服

2017-03-03 21:04

〔記者陳慰慈／新北報導〕「土豪哥」朱家龍涉及W飯店命案，台北地院今天下午裁定收押，晚間朱男帶著自新店戒治所舍房內打包、裝有15本武俠小說、餅乾、飲料、8XL內褲等物品的兩大袋行李，進入台北看守所，辦完新收程序後，所方安排他住進忠三舍，室友是一名詐欺犯，因朱男拒絕開放查詢所內個資，他在北所被羈押的編號無從得知。

朱男日前被依違反藥事法，遭台北地檢署起訴求刑12年，因吸毒觀察勒戒期滿，檢方審酌戒治所已出具證明指朱男無繼續施用毒品之虞，開立釋票並通知台北地院，北院認為朱男具加拿大國籍，恐有逃亡、串證與滅證之虞，仍裁定收押禁見，隨即押往台北看守所。

所方指出，可能已有心理準備，朱男進入所內情緒平靜，無特殊反應，所方晚間有準備便當，但他並沒有吃，不知道是否因胃口不好關係，另看守所最大制服只到6XL，看守所因此特別派專人至戒治所拿他先前穿的8XL制服，而所方也替他準備好特製的鋼架馬桶，方便他如廁。