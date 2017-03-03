SIZE不夠大！ 看守所急調「土豪哥」8XL制服
2017-03-03 21:04
〔記者陳慰慈／新北報導〕「土豪哥」朱家龍涉及W飯店命案，台北地院今天下午裁定收押，晚間朱男帶著自新店戒治所舍房內打包、裝有15本武俠小說、餅乾、飲料、8XL內褲等物品的兩大袋行李，進入台北看守所，辦完新收程序後，所方安排他住進忠三舍，室友是一名詐欺犯，因朱男拒絕開放查詢所內個資，他在北所被羈押的編號無從得知。
朱男日前被依違反藥事法，遭台北地檢署起訴求刑12年，因吸毒觀察勒戒期滿，檢方審酌戒治所已出具證明指朱男無繼續施用毒品之虞，開立釋票並通知台北地院，北院認為朱男具加拿大國籍，恐有逃亡、串證與滅證之虞，仍裁定收押禁見，隨即押往台北看守所。
所方指出，可能已有心理準備，朱男進入所內情緒平靜，無特殊反應，所方晚間有準備便當，但他並沒有吃，不知道是否因胃口不好關係，另看守所最大制服只到6XL，看守所因此特別派專人至戒治所拿他先前穿的8XL制服，而所方也替他準備好特製的鋼架馬桶，方便他如廁。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 國1遊覽車、大貨車4車相撞 1人無呼吸心跳
- 網拍女模遭殺害棄屍南港 性侵通緝犯台中被逮
- 土豪哥祭出哀兵政策 依舊被判收押禁見
- 嫌理容院小姐太醜 男客疑與店家起衝突後開槍
- 車上搜出一堆刀 駕駛：車子是借來的
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- （影音）去了台灣和中國… 休傑克曼返美只提台灣
- 台南獨創「吐司金紙」 歡迎抄襲…
- 海軍敦睦艦隊抵澎 馬支部指揮官父子相見歡
- 喜歡刺激！ 女生都愛這種A片內容...
- 新知》培養病毒吃細菌 「噬菌體」對抗超級細菌有解
- BBC：國民黨保衛退休金 無心護蔣
- 賈靜雯挺大肚曬太陽 咘咘躺這裡化身小美人魚
- 體育泯恩仇！南韓願與中、日、北韓合辦世足賽
- 漲勢停歇 歐股持平
- 經典賽》日本找到苦戰台灣原因 「恐成冠軍路大阻礙」
- 辛龍到底有沒有中樂透 淡水店家爆內幕！
- 理監事改選 杉林農會內場派險勝
- 台灣國際蘭展開幕 小英：蘭花產業是台灣驕傲
- NBA》尼克強打三角戰術 羅斯：盡力不搞砸
- 大稻埕教會旁建大樓 憂破壞歷史景觀
- 棒球主審、倒店達人 10大女傑
- 《高級訂製服的公主們》Valentino
- 牆面美化台鐵喊窮但又賣廣告 柯：能不能賣一個漂亮的
- 自由廣場》蔣介石歷史重演鄭成功
- 經典賽直擊》大聯盟華麗打線爆發 荷蘭大勝尚武
- 日韓皆開放美豬 AIT前處長：為什麼台灣不要？
- 川普貿易政策 續關注美牛豬開放
- 有傷照投 殷仔憶去年：糟透了
- 快報名CPR競賽 學救人還能拿獎金
- 中職》斗山、樂天做公益 捐贈比賽用球給高雄市基層球隊
- 高雄市成立「旅宿業設立登記輔導小組」
- 桃園同性伴侶註記 二月底219對
- 高雄巨蛋國際旅展開幕 擠滿人潮搶便宜
- 這不是「一中承諾書」？ 靜宜大學：是聲明文件
- 這次換解婕翎！鄧佳華吐舌求穩交 反被2字嗆爆
- 海上的美麗邂逅！ 東港小琉球航線喜見海豚
- 九如農會改選 泛綠首度掌主導權
- Canon大光圈 口袋類單獵客
- 林昶佐改變他人生 段信軍讚「神通廣大」
- 大榮畢旅 8學生上吐下瀉 衛生局：報告1週出爐
- 健志拚嗓嘻哈天菜 彰化古廟成觀光勝地
- 施易男變心 暴衝建築師上身
- 臺北賓館明開放 邀民眾品味百年風華
- 去年高雄交通違規冠軍 不是「高雄式左轉」啦！
- 凌凌小河岸終場不寂寞
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：SIZE不夠大！ 看守所急調「土豪哥」8XL制服
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分