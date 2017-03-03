| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

外拍女模遭殺害案 死者最後身影曝光

陳姓外拍女模的最後身影。（記者邱俊福翻攝）

2017-03-03  20:52

〔記者邱俊福／台北報導〕外拍女模遭性侵殺害洗劫重大刑案，警方調閱監視器，發現被害人陳姓外拍女模，當時獨自前往該住商混合大樓，並搭乘電梯直上4樓，也成為她死亡約會的最後身影。

警方說，程嫌及梁女兩人犯案後，持陳女信用卡盜刷2張高鐵票，搭高鐵到台中市，並盜刷入住長榮桂冠飯店。此時，陳女的姊姊多次撥打電話，雖嫌犯以死者LINE回應「我累了，想睡覺」，但仍感到有異，向新北市警板橋分局報案協尋。昨天上午8時許，程嫌將死者手機棄置飯店員工電梯旁備品間垃圾桶，因死者姊姊頻頻來電，引起員工注意，拾起接聽，死者姊姊馬上趕抵台中市警第六分局報案。

警方即調閱監視器，查知手機為程嫌丟棄，便等候到近下午1時許欲退房時，將2人帶回派出所偵訊。過程中，警方查知程嫌為通緝犯，且在飯店房內垃圾桶，發現陳女身分證件、健保卡等物品，心覺有異，經深入偵訊，梁女供出案發時，程嫌曾出門時，聲稱車禍，且晚間還送給一只手表，隨後警方帶同2嫌北上到梁女住處起獲該手表，確認為死者所有，終突破程嫌心防。

相關影音

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 命案 外拍 女模
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧沙茶白菇雞
紹興酒香煎黃魚
電鍋菜✧菜煲豬五花
如何保存高麗菜？
轉寄

標題：外拍女模遭殺害案 死者最後身影曝光


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月3日‧星期五‧丁酉年二月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.