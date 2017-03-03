外拍女模遭殺害案 死者最後身影曝光
2017-03-03 20:52
陳姓外拍女模的最後身影。（記者邱俊福翻攝）
〔記者邱俊福／台北報導〕外拍女模遭性侵殺害洗劫重大刑案，警方調閱監視器，發現被害人陳姓外拍女模，當時獨自前往該住商混合大樓，並搭乘電梯直上4樓，也成為她死亡約會的最後身影。
警方說，程嫌及梁女兩人犯案後，持陳女信用卡盜刷2張高鐵票，搭高鐵到台中市，並盜刷入住長榮桂冠飯店。此時，陳女的姊姊多次撥打電話，雖嫌犯以死者LINE回應「我累了，想睡覺」，但仍感到有異，向新北市警板橋分局報案協尋。昨天上午8時許，程嫌將死者手機棄置飯店員工電梯旁備品間垃圾桶，因死者姊姊頻頻來電，引起員工注意，拾起接聽，死者姊姊馬上趕抵台中市警第六分局報案。
警方即調閱監視器，查知手機為程嫌丟棄，便等候到近下午1時許欲退房時，將2人帶回派出所偵訊。過程中，警方查知程嫌為通緝犯，且在飯店房內垃圾桶，發現陳女身分證件、健保卡等物品，心覺有異，經深入偵訊，梁女供出案發時，程嫌曾出門時，聲稱車禍，且晚間還送給一只手表，隨後警方帶同2嫌北上到梁女住處起獲該手表，確認為死者所有，終突破程嫌心防。
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