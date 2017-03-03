通緝男報假名嗆找立委 還涉供毒少女性侵案

2017-03-03 20:36

〔記者黃良傑／高雄報導〕雲林縣楊姓男子提供毒品騙少女到摩鐵性侵被起訴，又因妨害自由及兵役不到案遭通緝，竟開車載謝姓女友到高雄趴趴遊，女友因持K他命心虛、閃躲，被保大迅雷中隊察覺，楊男不僅報假名還嗆找立委，盧半天原來是通緝犯，警方今將他押解歸案。

警方查出楊男（23歲）是雲林人，涉多起刑案遭雲林、嘉義警方查獲，曾涉及妨害自由、槍砲、販運人口等案，雲林地院今年2月發布妨害兵役通緝，雲林地檢去年11月也發布妨害自由通緝，他去年逃亡至高雄，以打零工為生，結識大他2歲的謝姓女友。

楊男昨夜11時許開車載謝女至鼓山區，停於九如四路旁，保大迅雷中隊分隊長林卓材帶隊巡邏經過，謝女因身上持有毒品，一時心虛竄入後座躲藏，被警方發現攔車盤問，並在車內查獲有毒品殘渣的K盤。

警方追問情侶2人身分，楊男回答反覆，一下子「楊立維」又改「楊立威」，報不出身分證字號，員警起疑欲帶回調查，楊男急嗆要找立委，高聲嗆警「只是持K，憑什麼上銬」，2人被帶回隊部按捺指紋、調查，楊男才鬆口說出通緝犯身分，目前還有槍砲案、性侵案審理中，才報弟弟名字企圖闖關。

警方查出楊男曾供毒國二女網友（14歲），再帶少女到摩鐵發生性關係，被害少女因常蹺課、嗑藥被警方查獲，列為保護管束對象，因少女語無倫次、神志不清，檢警追出少女遭楊男誘喝毒咖啡後，帶到摩鐵性侵，楊男雖稱兩情相悅，仍被以妨害性自主移送法辦，保大今將楊男押回雲林地檢署歸案。

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